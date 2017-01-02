الأمن التركي يكشف عن الصورة الأوضح لمنفذ اعتداء إسطنبول

ظهرت صورة جديدة لمنفذ الاعتداء المسلح الذي استهدف نادياً ليلياً بمنطقة “أورطه كوي” في مدينة إسطنبول، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 1 يناير/ كانون الثاني 2017.

وفي إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام بإسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب في الولاية، تمكنت الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، الإثنين 2 يناير، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح بمنطقة “أورطه كوي”.

وتمكن فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، من خلال الصورة التي تم الحصول عليها عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، من تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح.