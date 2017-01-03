“الزراعة” تشترط معدات صيد أسماك صديقة للبيئة بداية من سبتمبر

أكد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي ان الهيئة “ستصدر قراراً يشترط ان تكون معدات الصيد صديقة للبيئة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة “,متوقعا” صدوره في سبتمبر المقبل مع بدء صيد الروبيان”.

وأضاف ان “الهيئة تمنع الصيد بالجر الخلفي في المياه المحظورة وفي أوقات حظر الصيد وكذلك في 3 أميال من السواحل والجزر بما يعادل 45 في المئة من المياه الإقليمية الكويتية على ان يتركز الصيد في الجر الخلفي في المياه الدولية فقط داعياً الصيادين إلى الالتزام بهذه القرارات “.

وذكر الحساوي انه” صدر قرار في شأن القرقور بحيث يحتوي على اشتراطات عدة منها أن يتوافر به مسامات تسمح بخروج صغار الأسماك وفتحة أمان تفتح في حال فقدان القرقور أو عدم رفعه من المياه لمدة تزيد عن 3 أسابيع ما يسمح للأسماك بالخروج من القرقور ما يقلل من الصيد الشبحي “.