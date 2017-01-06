أمريكا تصنِّف نجل بن لادن كـ “إرهابي عالمي”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس (5 يناير 2017)، وضع أحد أبناء أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، على قائمة مراقبة الإرهابيين، مشيرة إلى تهديده بشن هجمات ضد الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن القيادي البارز بتنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، أعلن “حمزة بن لادن”، عضوا بالمنظمة الإرهابية في 14 أغسطس 2015، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية.

وأضافت الشبكة الأمريكية إلى أن التنظيم الإرهابي نشر رسالة صوتية لحمزة بن لادن، في يوليو 2016، يهدد فيها بالانتقام من الولايات المتحدة ويحذر الأمريكيين من استهدافهم داخل بلادهم وخارجها.

ووفق إعلان وزارة الخارجية، فإن حمزة بن لادن بات مصنفا كـ”إرهابي عالمي خاص”، ويفرض هذا التصنيف عقوبات على أشخاص أجانب ارتكبوا، أو يشكلون خطرا جديا بارتكاب، أعمال تهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.