الملك سلمان يوجه بتوسيع الطاقة الاستيعابية للحجاج في الموسم المقبل

أوضح وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام، ورفع أعداد الحجاج من الخارج وكذلك من الداخل؛ وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها لهذا العام من زيادة أعداد حجاجها؛ وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف إن الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، أكد في توجيهاته توسيع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولا للأعداد المعمول بها قبل عام 1433هـ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وقال وزير الحج والعمرة، على هامش استقباله رؤساء وفود الحج في الدول العربية والإسلامية في جدة أمس، إن جميع القطاعات العاملة في وزارة الحج والعمرة والمؤسسات المرتبطة بها قد رفعت درجة الجاهزية للتهيؤ لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في حج هذا العام، منوها بالرعاية الكريمة التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج منذ وصولهم إلى أرض المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم بلادهم سالمين غانمين.