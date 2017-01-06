صحيفة مدريدية: الحكم حرم برشلونة من ركلتي جزاء وطرد!

أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من فريق ريال مدريد أن حكم مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، حرم النادي “الكتالوني” من ركلتي جزاء بالإضافة إلى طرد مستحق لمهاجم أتلتيك بلباو أدوريز.

وتحدثت الصحيفة المعروفة بولائها للنادي “الملكي” عن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها حكم المباراة، بوربالان، واعتبرت أنه ظلم النادي “الكتالوني” في الشوط الأول من اللقاء، خصوصاً في ركلة الجزاء التي لم يحتسبها لصالح النجم البرازيلي نيمار.

وكان بيكيه قد تعرّض لتدخل قاسٍ من حارس مرمى أتلتيك بلباو، عندما حول كرة برأسه نحو المرمى ليجتاحه الحارس بكل جسده من دون أن يصيب الكرة، لكن الحكم بوربالان لم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة واعتبر أن اللقطة عادية ولا تستحق.

بعد ذلك، اعتدى مهاجم أتلتيك بلباو على مدافع برشلونة الفرنسي أومتيتي عندما ضربه بيده على رقبته وتسبب بإصابة خطيرة للمدافع الذي سقط على الأرض وتألم كثيراً. لكن حكم اللقاء لم ينتبه لهذه اللقطة ولم يحتسب الخطأ، الذي اعتبرت ماركا أنه يستوجب الطرد المباشر.

وبعد أن تقدم أتلتيك بلباو بهدفين بعد 28 دقيقة، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم بوربالان حرم برشلونة من ركلة جزاء مستحقة، وذلك عندما توغل البرازيلي نيمار داخل منطقة الجزاء بشكل واضح بعد أن وضع مدافع أتلتيك بلباو قدمه وعرقل نيمار، الأمر الذي سبب موجة غضب كبيرة من نجوم النادي “الكتالوني”.