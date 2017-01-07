رياض العدساني:إذا كرر وزير العدل تصريحاته عن العلاقات الخارجية..سنجعله وزيرا على الهامش

شدد النائب رياض العدساني على ضرورة أن يوجه رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة للوقوف عند مسؤلياتهم ومراعاة الاعراف الدبلوماسية عند التصدي لتصريحات ترتبط بعلاقاتنا الخارجية، مشيراً إلى أنه في حال كرر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب تصريحه عن العلاقات الكويتية المصرية والتي وصف البلاد بأنها على الهامش “سنجعله هو وزيراً على الهامش”.

وقال العدساني في تصريح صحفي “نثمن عمق العلاقات التاريخية الكويتية المصرية لكن ذلك لا يجعل وزير العدل الكويتي د.فالح العزب يصرح بمقابلة تلفزيونية: “أننا بدون جمهورية مصر العربية سنصبح دول على الهامش”

وأكد العدساني رفضه التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة التي تفتقد أبجديات السياسة والدبلوماسية وتضر بعلاقاتنا الخارجية،داعيا وزير العدل تدارك الخطأ وتصحيحه.

وحذر العدساني “إذا تم إعادة مثل تلك التصريحات سنجعله هو على الهامش، مشيراً إلى ان التصريح سواءً كان بقصد أو دون قصد لكنه يقلل من قيمة دولة الكويت والدول العربية الأخرى مع كامل الإحترام لجميع الدول الشقيقة”.