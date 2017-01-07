عسيري: الجيش اليمني أصبح قادراً على إدارة العمليات

قال اللواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي في مداخلة له مع قناة “العربية”، إن الجيش اليمني أصبح لديه القدرة اليوم على إدارة العمليات.

وأضاف اللواء عسيري أن الجيش اليمني مازال يحق تقدماً على كافة الجبهات في اليمن.

كما تابع قائلاً: “عملنا على استهداف المتمردين الحوثيين وتدريب الجيش اليمني في الوقت ذاته”.

وأكد عسيري أن إيران جاهرت علناً بتهريب السلاح للمتمردين الحوثيين في اليمن.