بعد هجوم نيابي.. العزب يوضح: قصدت الإشارة لمكانة مصر في قلوب الكويتيين والعرب جميعاً

انتقد نواب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إثر التصريحات التي أدلى بها خلال زيارته للقاهرة وأكد فيها أن بلاده تعلمت الكثير من مصر على مختلف الأصعدة، وأنه بدون جمهورية مصر العربية سنصبح “دولا على الهامش”.

وفي هذا الصدد، قال النائب د. جمعان الحربش إن الاشادة بمكانة مصر يجب أن لا تكون عبرالتقليل من مكانة الكويت ودول الخليج، مضيفا عبر حسابه الرسمي في تويتر أن تصريح وزير العدل مهين وعليه الاعتذار.

بدوه، طالب النائب رياض العدساني، رئيس الوزراء بتوجيه الوزراء للوقوف عند مسؤلياتهم، متوعدا «إذا كرر وزير العدل تصريحه: بدون مصر سنصبح دول على الهامش “سنجعله هو وزيراً على الهامش”».

وكان العزب قد أكد في تصريحات له بمؤتمر صحفي خلال زيارته لجامعة القاهرة أن الكويت “تعلمت الكثير” من مصر، مشيداً بدورها في الأمة العربية، ومؤكدا على مكانتها بين الدول العربية دون مصر تُعتبر “دول على الهامش”، على حد تعبيره.

وأضاف العزب: «نحن لا نجامل عندما نقول إننا في بلدنا الثاني مصر، بل نحن في بلدنا الذي زودنا بكل جوانب الحياة، الكويت والأمة العربية بأكملها بدون مصر تُعتبر دول على الهامش لا قيمة لها بدون القائد في جمهورية مصر العربية».

قبل أن يصرح موضحا لقناة الراي قائلا إن مقاصد حديثه في لقاء تلفزيوني أجراه في القاهرة أخيراً كانت تستهدف الاشارة إلى مواقف مصرالتاريخية تجاه قضايا العرب بشكل عام وقضايا الكويت بشكل خاص، ودورها المؤثر في خدمة الجامعة العربية انطلاقاً من مكانتها وأهمية دورها في تحقيق التكامل العربي المنشود في مختلف الجوانب، مؤكداً «حرص الكويت على دعم وتعزيز مبدأ التكامل بين الدول العربية بما يخدم قضاياها في المحافل الدولية».

واستغرب العزب في تصريح لـ «الراي» ان يتم استقطاع جملة في هذا اللقاء التلفزيوني من دون استكمال الفكرة وتوضيح المقاصد الحقيقية من ورائها، داعياً الى «ضرورة توحيد الجهود من أجل دعم الاجماع العربي وتوسيع قنوات التنسيق والتواصل لخدمة القضايا العربية في مختلف المجالات».