“الاستئناف” تُعيد الكهرباء لمنزل مخالف: لا يجوز قطع التيار إلا بحكم قضائي

حكمت محكمة الاستئناف المستعجل بإعادة تيار كهربائي لمنزل مخالف «دور رابع»، وذلك بعد أن قامت وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن العقار وبعد عدة محاولات من قبل المالك مع الوزارة رفضت الوزارة إعادة التيار للعقار لمخالفته، لذلك أقام المحامي ناصر العجمي، دعوى قضائية بإعادة التيار الكهربائي لمنزل موكله حيث انه لا يجوز قطع التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي، وكان يجب على الوزارة التوجه لرفع دعوى بهذا الموضوع وليس لها أحقيه في اتخاذ إجراءات تعسفيه تجاه المواطن دون اللجوء للقضاء.

وقد حضر المحامي ناصر العجمي وقدم كافة المستندات لهيئة المحكمة وبعد دراستها للمذكرات القانونية المقدمة من المحامي العجمي وإطلاعها عليها حكمت المحكمه بإعادة التيار الكهربائي للمنزل.