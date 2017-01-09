ميريل ستريب توبخ ترمب في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب»: لديه غريزة لإهانة الناس

استغلت النجمة الأميركية ميريل ستريب كلمتها خلال حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» مساء أمس الأحد في توبيخ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، واصفة سخريته من مراسل معوق خلال تجمع انتخابي بأنه الأداء الذي لا ينسى في عام 2016.

وقالت ستريب في كلمتها بعد تسلمها لجائزة سيسل بي دوميل عن مجمل أعمالها، إن «هذه الغريزة لإهانة الناس، عندما تظهر من شخصية عامة فإنها بمثابة إذن للآخرين للتصرف بنفس الطريقة».

وتابعت أن «عدم الاحترام يجلب عدم الاحترام والعنف يحرض على العنف… عندما يستخدم أصحاب النفوذ قوتهم للضغط على الآخرين، فإننا نخسر جميعا».

وأشارت إلى أن كراهية الأجانب التي اتسمت بها حملة ترمب الانتخابية تتناقض مع تنوع خلفيات نجوم هوليوود، حيث قالت إن «هوليوود تعج بالغرباء والأجانب، وإذا ركلناهم جميعا خارج البلاد، لن يكون لديك شيئا لتشاهده سوى كرة القدم والفنون القتالية المختلطة».