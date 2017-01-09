رونالدو يسخر من ميسي: جميل أن تنال الكرة الذهبية لكن الأجمل أن تفوز ببطولة لبلدك

سخر اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بطريقة غير مباشرة من غريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال ظهوره في فيلم وثائقي أنجزه موقع بريطاني متخصص.

وقد أنجز موقع “فور فور تو” البريطاني فيلماً وثائقياً عن رحلة كريستيانو رونالدو، في نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2016 ” التي احتضنتها فرنسا في الصيف الماضي وتُوج بلقبها منتخب البرتغال بفوزه في اللقاء النهائي على منتخب البلد المضيف، والذي اكتفى خلاله رونالدو بخوض 25 دقيقة فقط بسبب تعرضه لإصابة.

وقال رونالدو في الفيلم الوثائقي: “من الجميل الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنكليزي أو الحذاء الذهبي أو الكرة الذهبية، لكن أن تفوز بشيء لبلدك فهذا شيء خاص”.

وأضاف: “تحقيق الإنجازات مع البرتغال ليس مثل تحقيق الفوز مع الأرجنتين أو ألمانيا أو البرازيل، الأمر مع البرتغال أكثر صعوبة”.

ولكن ما لفت الانتباه في كلام رونالدو هو أنّه، خلال تلفظه بالجملة الأخيرة، كان يضحك وكأنه يود أن يوصل رسالة إلى ليونيل ميسي الذي فشل في الفوز بلقب “كوبا أمريكا” رفقة منتخب بلده الأرجنتين، في النسختين الماضيتين (2015 و 2016) حيث انهزم في اللقاء النهائي أمام المنتخب التشيلي.