تباين مؤشرات “البورصة” الثلاثة عند بداية التداول

ارتفع المؤشر السعري لبورصة الكويت الساعة 15ر9 صباح اليوم الاثنين بواقع 5ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 5923 نقطة في حين انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 66ر0 و 16ر4 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 66ر7 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 2ر98 مليون سهم تمت عبر 1217 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 305ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (ابيار) و(الامتياز) و(صكوك) و(الخليجي) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (حيات كوم) و(ابيار) و(المصالح ع) و(الخليجي) و (م الأعمال) الأكثر ارتفاعا.