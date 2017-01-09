الوقت بنكهة مختلفة

نعيش في زمن كثرت المغريات والملهيات وإضاعة الأوقات وقلة التركيز في إنجاز الأعمال ، تتسارع التكنولوجيا الحديثة وتطورها ونمط الحياة السريع وكأنك في سباقات السرعة ، زمن الضغوطات اليومية والبحث عن الانتاجية والعديد من الناس يبحث من أجل تحسين العمل وجودته ، مهارة الوقت أحد أهم المهارات المهمة في الحياة من أجل النجاح وتحقيق الاتزان بين الحياة الوظيفية والشخصية ، وديننا الحنيف أهتم بالأوقات لما لها من دور في تنظيم الحياة ، وقد اقسم الله تعالى بالوقت دلالة على عظم الشأن ( والعصر ) ، ( والليل ) ، ( والفجر ) ، وغيرها من الآيات الكريمة .

وبدأ باحثون ومهتمون بابتكار طرق متنوعة ومختلفة لإدارة الوقت ، وتقنية الطماطم أو طريقة البومودورو وهي طريقة لإدارة الوقت طورها الإيطالي فرانشيسكو سيريلو أواخر الثمانينات وذلك عن طريق استخدام مؤقت لتقسيم وقت العمل إلى فترات زمنية مدة الواحدة منها 25 دقيقة ، ويفصل بينها فترات راحة قصيرة وتسمى الفترة الواحدة ( بوموداري ) وهي مأخوذة من الكلمة الإيطاليةPomodoro التي تعني طماطم ، وهذا الأسلوب يستند إلى التوقف المتكرر من أجل الراحة التي يمكن أن تحسن سرعة البديهة والتركيز

ولتطبيق هذه الطريقة هناك خطوات : اختر العمل الذي تريد القيام به ،اضبط المؤقت على 25 دقيقة ، ابدأ في العمل حتي ينتهي المؤقت ، خذ فترة راحة قصيرة لمدة 3-5 دقائق ثم عد مرة أخرى للاستكمال ، عند كل 4 بروموداري (فترات عمل) خذ راحة من 15 إلى 30 دقيقة ، وطبعا هذه أحد الطرق لإدارة الوقت وتحتاج إلى تخطيط وتسجيل ومتابعة وتقدير المجهود للقيام بالمهمة والتدريب الدائم حتى يتم الاستفادة من هذه الطريقة وطبعا مع الأخذ بالاعتبار الاختلاف من عمل إلى آخر ومدى ملائمته لهذه الطريقة ، سميت تقنية الطماطم بهذا الاسم لأن مبتكرها فرانشيسكو سيريلو كان يستخدم مؤقتاً على شكل ثمرة طماطم مقطوعة عندما كان طالباً في الجامعة ، رتب أولوياتك .. نظم أوقاتك .. تنجح في حياتك .