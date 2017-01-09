عيسى الكندري: قرار اللجنة التشريعية بشأن انتخابات نائب رئيس المجلس غير مُلزم

علق نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري على قرار اللجنة التشريعية بالمجلس اليوم بإعادة التصويت على منصب نائب الرئيس أن «قرار اللجنة التشريعية في شأن انتخابات نائب رئيس المجلس غير ملزم وفقا لقرار البرلمان بإحالة الامر للمحكمة الدستورية».

وبين أن التصويت تم بموافقة 3 أعضاء ضد ٢ معارضين، وامتناع عضو، أما القول الفصل فهو للمحكمة الدستورية».

وأضاف:«أنا واثق من صحة الإجراءات التي أكدتها الغالبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين الذين لا يخضعون للأهواء السياسية» .

وتابع الكندري:«توقعت أن يستشعر النائب محمد الدلال بالحرج ويمتنع عن التصويت في التشريعية فيما يتعلق في انتخابات نائب الرئيس».

وأضاف: «الدلال لم يمتنع عن التصويت في التشريعية ونحن نشرع «تعارض المصالح» ويجب أن نكون قدوة للآخرين لكن أثرنا المصالح الحزبية على الحق».