مجلس الوزراء يقرر ادخال “العمل الخيري والانساني” في المناهج

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين انه “بناءا على أمر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتقديرا من سموه حفظه الله لأهمية العمل الإنساني والخيري وانطلاقا من الدور التاريخي الذي تقوم به دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي فقد قرر مجلس الوزراء إدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم”.

وقال المجلس في بيان له عقب اجتماعه الاسبوعي ان المادة التي ستدرس للطلبة في المدارس تتضمن التركيز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري التي يؤمن بها المجتمع الكويتي بشكل منهجي مدروس وتسهم في ترغيبهم وتشجيعهم وحثهم عليه وممارسته.

وأكد ان النظام التربوي والتعليمي في دولة الكويت سيصبح عقب هذا القرار وعبر هذا النهج رائدا في هذا المجال مشيرا الى ان هذه الخطوة ستعود بالنفع على وطننا العزيز وشعبه الكريم.

يذكر ان الامم المتحدة كرمت حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في سبتمبر 2014 ومنحت سموه لقب (قائدا للعمل الانساني) تقديرا لجهوده واعماله الانسانية والتطوعية ودعمه المتواصل للعمليات الانسانية الى جانب تسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).