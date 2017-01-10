بداح الهاجري: قيود تعجيزية من “إعادة الهيكلة” على الراغبين في الدراسة بالقطاع الخاص

دعا عضو الحركة الشعبية الوطنية بداح الهاجري القائمين على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى دعم العمالة الوطنية من خلال ازالة جميع العقبات امام الراغبين في الدراسة والتحصيل العلمي.

وأشار في تصريح صحافي الى ان العاملين في القطاع الخاص يجدون الكثير من المشقة في حال رغبتهم في الدراسة بالاضافة الى الشروط التعجيزية بان يكمل سن الخامسة والعشرين ويتم خدمة مدتها ٣ سنوات، موضحا ان هذين الشرطين بحاجة الى اعادة تقييم بما يتناسب مع طموحات المواطنين.

وأضاف بان اي موظف في القطاع الخاص يضع في عين الاعتبار التميز والتفوق في عمله وكسب ثقة مديريه، والتطور والارتقاء في السلم الوظيفي وهذا يستدعي تخفيف الشروط لا تشديدها وتقديم المساعدة اللازمة لتمكينه من تحسين الوضع المعاشي والمعرفي.

وزاد الهاجري بان الحكومة تسعى دائما لدعم القطاع الخاص باعتباره رديفا للقطاع الحكومي، ويسهم في تخفيف الضغط عنه وتحسين الواقع الاقتصادي، مبينا ان الشروط الحالية لاتمام الدراسة تعجيزية وتجعل الموظف في قلق دائم على مستقبله.

وأكد ان الدستور كفل حق التعليم في المادة (400) والتي تنص على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون.

واختتم بان الحركة الشعبية الوطنية تقدم دائما الاقتراحات البناءة لتحسين العمل وخدمة ابناء الوطن، مشددا على ان القطاع الخاص سيكون اكثر تاثيرا في حال تم تخفيف القيود امام موظفيه لاتمام التعليم والدراسة.