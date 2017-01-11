4 ملايين دينار قرض من الصندوق الكويتي لحكومة غرينادا

علن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية قرض مع حكومة غرينادا بقيمة أربعة ملايين دينار كويتي (13.6 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الفرعية والزراعية (المرحلة الثالثة) في غرينادا.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة غرينادا رئيس الوزراء ووزير المالية كيث ميتشيل أما عن الصندوق الكويتي للتنمية فوقعها نائب المدير العام غانم الغنيمان.

وقال الصندوق في بيان صحافي إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في غرينادا من خلال تحسين استغلال ومعالجة ونقل وتصدير المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن المشروع يساهم في تسهيل الوصول للأماكن السياحية ووصول سكان المناطق الريفية لأماكن العمل والخدمات الإجتماعية وذلك بتكلفة نقل اقتصادية للركاب والبضائع في مختلف الأحوال الجوية.

وذكر أن المشروع يتكون من أعمال إعادة بناء أو تحسين 12 طريقا فرعيا وزراعيا وجسرا في ست مقاطعات في غرينادا.

وأوضح أن المشروع سيتضمن أيضا بناء منشآت الصرف والجسور وتجهيزات السلامة كما يشمل تقديم الخدمات الإستشارية لإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية والإشراف على التنفيذ والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ وإدارة المشروع حيث يتم اكتمال تنفيذ المشروع في 2019.

ولفت الى أن القرض المقدم هو السابع من نوعه حيث قدم الصندوق ستة قروض لتمويل مشاريع في قطاع الطرق بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 44 مليون دولار أميركي).

كما قدم لها الصندوق ثلاث معونات فنية لتمويل لإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لعدد من المشاريع بقيمة 371 ألف دينار كويتي.