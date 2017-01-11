صالح عاشور يهدد وزير الداخلية بالاستجواب.. إذا رد الجناسي المسحوبة!

هدد النائب صالح عاشور، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالاستجواب ” في حال رد الجناسي المسحوبة”.

وقال في مداخلته بجلسة مجلس الامة المنعقدة الان: نقول لوزير الداخلية إذا انت متجه فقط لإعادة الجناسي التي سحبت مؤخرا فسيكون مكانك المنصة، ومني شخصيا فلابد أن تكون عدالة في رد الجنسية للجميع .

وتابع: هناك نيه لخصخصة مختبر كي او سي وأقول لوزير النفط إذا تم هذا الامر بدون الرجوع لمجلس الأمة ساستجوبك لأن هذا المختبر فيه 300 كويتي فأين يذهبون ..ولوزير التربية منطقة الدسمة والدعية، هناك توجه لاخلاء بعض مدارس المنطقة وإذا تم ذلك فستتحمل المسؤولية .

وعن الخطاب الأميري قال انه واسع وفيه كل الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه والسؤال هل الحكومة الحالية تحقق ما يصبوا اليه صاحب السمو امير البلاد والجواب الحكومة ما تقدر وليس لديها الامكانيات لتحقيق ربع ما يصبو اليه الامير ..الحكومة الحالية هي نفس الحكومة السابقة وللاسف الحكومة الحالية لم يتم اختيارها بعناية وانما جاءت وفق المحسوبيات والواسطات وتعديلات الساعات الاخيرة .. عدد المنتظرين للتوظيف في ديوان الخدمة 20 الف مواطن وفي المقابل 100 الف غير كويتي يعينون في الوزارات والمؤسسات وهذا مؤشر الى ان الحكومة غير مهتمة.

وأضاف: اصحاب المناصب القيادية يأتون بالواسطات والمحسوبية والرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب والحكومة لم تفعل شيئا ..الحكومة متوجهة في برنامجها الي خصخصة القطاعات المربحة واعطائها للقطاع الخاص واصحاب النفوذ والتجار وعلي نواب الامة ان يتصدوا لذلك

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