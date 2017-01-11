روسيا: خلق الله العالم في 7 أيام وتَبقّى لإدارة أوباما 9 أيام لتدميره

نفى الكرملين أن يكون عملاء لروسيا لديهم معلومات مسيئة عن دونالد ترمب، وتزامناً، قالت المتحدثة باسم الخارجية “خلق الله العالم خلال 7 أيام، وتَبقّى لإدارة أوباما فترة أطول بيومين لتدميره”.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ما أعلنته أجهزة المخابرات الأميركية في يوم الثلاثاء من أن “عملاء روسيا” يملكون معلومات مسيئة عن دونالد ترامب بـ”الترهات”.

وقال إن روسيا لا تجمع ولا تهتم بالمعلومات المسيئة عن أحد.

وكان الرئيس المنتخب ترامب قد وصف تقرير المخابرات الأميركية بهذا الشأن بأنه كاذب.

وعلى صعيد متصل، نقل موقع (RT) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، انتقادها بشدة للإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، قائلة إن الرئيس، باراك أوباما، يتخذ في الأيام المتبقية له قرارات مدمرة للعالم.

وكتبت زاخاروفا في حسابها على موقع “الفيسبوك” للتواصل الاجتماعي، الأربعاء 11 يناير، “أقرأ كل يوم أنباء واردة من واشنطن حول فرض عقوبات جديدة على روسيا، وتوريد منظومات محمولة للدفاع الجوي إلى سفاحين في سوريا – وهي خطوات عديمة الجدوى تماما، لكنها خطوات ضارة في كل مجالات السياسة الخارجية”.

وأضافت: “خلق الله العالم خلال 7 أيام، وتبقى لإدارة أوباما فترة أطول بيومين لتدميره”.

وكانت زاخاروفا علقت الثلاثاء على انتقادات وجهها وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، إلى روسيا حول دورها في محاربة تنظيم “داعش”، قائلة: “حسب منطق العسكريين الأميركيين، تعد روسيا مذنبة لأنها لا تصلح الأخطاء الأميركية”.

وتابعت أن هذه التصريحات الأخيرة، قد تدل على أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي لا يتحدثون ولا يتعاملون مع بعضهم البعض، أو يمكن اعتبار تلك التصريحات ببساطة “سخافة كارثية”.