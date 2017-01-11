إيقاف إصدار جوازات المادة 17 حتى إشعار آخر: لاستبداله بـ”الأزرق” أم “ضغط مراجعين”؟

فوجئ عدد من مراجعي قسم تجديد جوازات المادة ١٧ الخاص بالكويتيين البدون، بقرار إداري بوقف إصدار الجوازات حتى إشعار آخر دون معرفة الأسباب.

وعلى الرغم بأنها ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها القسم المختص بإصدار هذه الجوازات في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، عن استلام معاملات جديدة خاصة بطلبات إصدار الجوازات “الرمادية”، إلا أن هذه المرة طفت على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي تكهنات و”إشاعات” حول أسباب هذا الوقف.

وفي غياب المعلومات الرسمية التي تفسر هذا القرار، توقع مغردون أن سبب الإيقاف هو الحجم الكبير للمعاملات المقدمة والتي تفوق قدرة واستيعاب موظفي القسم المختص لقلة عددهم، فكان هذا الإيقاف المعتاد لإعطاء فرصة لإنجاز ما تم استلامه من معاملات من قبل.

بينما ربط مغردون بين سبب الإيقاف وما تردد من أنباء عن نية إدارة الجنسية والجوازات إصدار جوازات مادة ١١٧ بالنسخة (الزرقاء) وليس (الرمادية) وذلك في إطار لكي تتوافق مع متطلبات المطارات حول العالم، وكذلك في إطار حل مشكلة ذهاب “الكويتيين البدون” الى العمرة أو الحج، وربما هذه الفترة التي سوف تتوقف فيها الادارة عن العمل ستكون لإيجاد حل بالتنسيق مع السعودية لكي يتم قبول جوازات سفر مادة ١٧ في “سستم” الممنافذ السعودية.