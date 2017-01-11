سفارة الكويت في تايلند تحذر المواطنين من الأمطار الغزيرة

حذرت سفارة الكويت، لدى ممكلة تايلند، جميع المواطنين الكويتيين، الراغبين بالسفر والمتواجدين حاليا هناك، بعدم زيارة المناطق الجنوبية للبلاد، وذلك على إثر موجة الامطار الغزيرة، والفيضانات العارمة، التي تجتاح المناطق الجنوبية في البلاد.

كما نوهت السفارة انه في حال طلب المساعدة أو أي طارئ الاتصال على 66918909998 +