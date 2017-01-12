فهاد يطالب بإيقاف العمولات في مناقصات وزارتي الدفاع والداخلية

قال النائب عبدالله فهاد أن هناك مباني “شبرات” في المنافذ الحدودية تستخدم سكنا للعزاب دون غطاء أمني كما الحال في الحراج، وما يسمى بسوق الحرامية وسوق الهنود.

وأضاف فهاد ان الديوان الأميري ينفذ مشاريع الدولة الفخمة، وأقل مشروع تكلفته 200 مليون دينار، “وإذا كان الديوان غير واثق بقدرة الحكومة على القيام بتلك المشاريع لترحل الحكومة، وقيامه بالمشاريع يعني رسالة عدم ثقة بالحكومة، ويجب ان يكون الديوان يده على المشاريع الحكومية، لان بها عقودا لا تخضع للرقابة”.

وطالب بإيقاف العمولات في مناقصات وزارتي الدفاع والداخلية، كما يجب الجام كل الاصوات النشاز التي تتعرض لقادة دول الخليج، “ونبارك لخادم الحرمين الشريفين مرور عامين على جلوسه على سدة الحكم”.

على صعيد آخر، قال إن البلد يدار بعقلية “الشكنو” المتواجد في أغلب الجهات الحكومية، وتابع: “في المرة الاخيرة تعاونا مع الحكومة وهذا ليس ضعفا فإذا تعاونت تعاونا”.