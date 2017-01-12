وزير خارجية “ترمب”: سنقضي على الإخوان

شدد ريكس تيلرسون، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب،على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للتشدد الإسلامي، معتبرا ان الاخوان المسلمين هم وكلاء التشدد الاسلامي الذي ستعمل إدارته على القضاء عليه.

وقال تيلرسون، في كلمته أمام جلسة استماع مجلس الشيوخ:”إننا في حاجه لكي نكون أمناء مع أنفسنا تجاه الإرهاب الإسلامي لأن مواطنين أعربوا عن قلق متزايد تجاه الإرهاب المتشدد، والأعمال الإجرامية التي ترتكب باسم الإسلام ضد الأمريكيين وأصدقائنا”.

وأضاف:” إن هزيمة تنظيم داعش يعد مفتاح إجهاض ما يسمى بالإسلام المتشدد الذي يشكل خطرا داهما على استقرار بلادنا ورفاهية مواطنينا”.

وأشار تيلرسون إلى أن القضاء على داعش سيتيح لنا فرصة لزيادة انتباهنا لما يسمى وكلاء الإسلام المتشدد كالقاعدة والإخوان المسلمين وعملاء إيران. وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية سوف تقوم بدورها في دعم المسلمين في جميع أنحاء العالم الذين يرفضون الإسلام المتشدد بكافة أشكاله.