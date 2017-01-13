أطباء كويتيون يقدمون الرعاية الصحية للسوريين

دأ فريق الحملة التطوعية الطبية الثالثة التابع لجمعية صندوق إعانة المرضى الكويتية، تقديم الرعاية الصحية والطبية لعدد من الجرحى والمصابين من اللاجئين السوريين في بلدة «الريحانية» بمدينة «هاطاي» جنوبي تركيا.

وقال عضو الفريق والمتخصص في الجراحة العامة الدكتور عبد العزيز المسلم، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان الفريق زار عددا من الجرحى والمصابين السوريين في منازلهم وفي مراكز الإيواء لتقديم العلاج اللازم والمساعدات العينية في ضوء صعوبة وضعهم الصحي والمادي.

واضاف ان الفريق زار نحو 20 مصابا بالشلل النصفي والرباعي نتيجة تعرضهم لإطلاق نار في العمود الفقري وقدم العلاج الخاص للتقرحات السريرية.

واوضح المسلم ان الحملة التطوعية الطبية التي تأتي بإشراف جمعية صندوق إعانة المرضى وبالتعاون مع كلية الطب بجامعة الكويت تهدف إلى تقديم العلاج وإجراء العمليات العاجلة لبعض الحالات الصعبة واجراء كشف طبي لمعرفة احتياجات المصابين لعلاجها على يد فريق طبي كويتي متكامل في الزيارة القادمة.

وذكر أن الوفد سيقدم العديد من البرامج التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية للأطفال والمسنين والجرحى المصابين من خلال العيادات المتنقلة بالتعاون مع منظمة الرعاية الطبية في «الريحانية» وإقامة ورشة عمل عن مخاطر «قضمة الصقيع» التي يعاني منها الكثير من اللاجئين خاصة لدى تساقط الثلوج.

وقال المسلم إن دولة الكويت سباقة في مجال العمل الطبي الإنساني التطوعي والعمل الاغاثي وقدمت نموذجا يحتذى به في المحافل الدولية في العطاء الإنساني الذي أرسى دعائمه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الانساني.

وأضاف أن القيادة الرشيدة أولت العمل التطوعي اهتماما كبيرا حتى أصبح من سمات أبناء الكويت فهو يمثل بمنهجه الاجتماعي والإنساني سلوكا حضاريا ترتقي به المجتمعات وأصبح يمثل رمزا للتعاون بين أفراد المجتمع ضمن مختلف مؤسساته.

من جانبه أشاد مدير منظمة الرعاية الطبية في «الريحانية» الدكتور أسامة غالي بالجهود الكويتية الخيرية مؤكدا أن المنظمة تتلقى دعما كبيرا من الكويت خاصة من جمعيتي إحياء التراث الإسلامي وصندوق إعانة المرضى.

واشار الى ان المنظمة لديها عدة أقسام منها عيادة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وعيادة السكر وعيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة العيون موضحا أن الرعاية الطبية تستقبل يوميا حوالي 300 حالة من النازحين السوريين يقدم لهم العلاج المجاني.

ودعا أهل الخير والمحسنين في دولة الكويت الى مد يد العون والمساعدة في تمويل الرعاية الطبية التي تعاني حاليا من نقص شديد في بعض الأدوية خصوصا الخاصة بالسكري والضغط.

ويرأس الوفد الكويتي مدير العلاقات العامة بالجمعية حامد العميري ويضم أربعة من طلبة كلية الطب بجامعة الكويت راشد الشطي ويوسف الهندي وسلمان العتيبي وادريس محيي الدين.

وتقع بلدة «الريحانية» على الحدود مع سوريا مقابل معبر «باب الهوى» بالجانب السوري ويبلغ عدد سكانها الاتراك نحو 90 ألف نسمة فيما يصل عدد اللاجئين السوريين إلى نحو 130 ألف لاجئ.

وتسمح الحكومة التركية بدخول السوريين المصابين بحالات حرجة عبر معبر «باب الهوى» لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية بمعدل 20 حالة يوميا فيما استقبلت المستشفيات التركية اكثر من 500 حالة من النازحين من شرق مدينة حلب شمالي سوريا منذ بدء عملية الاجلاء من المدينة في ديسمبر الماضي.