الطبطبائي: سنتصدى للعبث الحكومي في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة بكل الأدوات الدستورية

استنكر النائب عمر الطبطبائي بشدة «التعاطي الحكومي مع العبث الواقع في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة، مؤكدا تصديه له باستخدام كل الأدوات الدستورية، وداعيا لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع إلى ألا تكونا أدوات في يد المتنفذين على حد قوله.

وبين الطبطبائي في تصريح صحافي أن المصفاة الرابعة تكلفت نحو 5 مليارات دينار فإذا بالحكومة تتعثر تعثرا معيبا في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد المصفاة باحتياجاتها من النفط، فأعمال بناء المصفاة تنتهي في 2019 بينما يستغرق مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متراخ ومتعثر 44 شهرا.

وتساءل الطبطبائي عن سبب «إصرار لجنة المناقصات المركزية الترسية على مقاول فشل في الوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية في النفط فهو متأخر في بناء مركز التجميع 31 بنحو 15 شهرا، وعن تجاهلها الحقائق المقدمة من القطاع النفطي عن أدائه ومنها انه مثقل بالمشاريع ومتأخر فيها».