السعودية.. استلام والدة الطفلة المعنفة لابنتها

في السعودية وبعد أقل من 4 أيام على طرح موضوع الطفلة المعنَّفة من قبل والدها، سلمت الشؤون الاجتماعية قبل قليل الطفلة لوالدتها، بعد خضوعها للكشف الطبي.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم بحمد الله قبل قليل تسليم الطفلة لوالدتها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق والدها المعنِّف.