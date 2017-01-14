رسالة من عباس إلى بوتين قبل وصول ترمب للحكم: “نريد مساعدتك”

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في منع الولايات المتحدة من نقل سفارتها إلى القدس.

وقال عريقات إنه نقل الرسالة من عباس الى بوتين خلال زيارة الى موسكو التقى خلالها بوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال عريقات “نقلت رسالة خطية من عباس الى بوتين وبصراحة كانت تطلب من بوتين المساعدة” بعد ان “وصلتنا معلومات تفيد ان الرئيس الاميركي المنتخب (دونالد) ترامب سيقوم بنقل السفارة الى القدس وهذا يعتبر بالنسبة الينا خطا احمر وامرا خطيرا”.

وفي وقت سابق من الجمعة دان مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين خطة ترامب نقل السفارة من تل ابيب الى القدس واعتبره “اعتداء على المسلمين” في جميع انحاء العالم.

والثلاثاء دعا مسؤولون فلسطينيون المساجد في الشرق الاوسط الجمعة الى رفع الاذان احتجاجا على هذا الاقتراح، وستقوم الكنائس الاحد بقرع الاجراس ايضا رفضا لنقل السفارة.

ويخشى من ان تشكل خطوة نقل السفارة إلى القدس اعترافا فعليا بها عاصمة لإسرائيل وهو ما سيزيد من التوترات في الشرق الأوسط ويقضي على جهود السلام الهشة. وقال الشيخ حسين ان نقل السفارة “يخالف المواثيق والاعراف الدولية ومجلس الامن التي تعترف بان مدينة القدس محتلة.

وقال المسؤول في السلطة الفلسطينية محمد اشتية الثلاثاء للصحافيين في رام الله ، ان نقل السفارة الى القدس يعني “نهاية حل الدولتين”.

وأكد اشتية ان مصادر دبلوماسية ابلغت القيادة الفلسطينية ان ترامب ينوي ان يدعو الى نقل السفارة في خطاب توليه الرئاسة الاميركية في العشرين من كانون الثاني/يناير المقبل.