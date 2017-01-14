«البلدية»: رفع حمولة لوري خضروات وآخر ملابس مستعملة من الجليب والحساوي

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملتين ميدانيتين استهدفتا إزالة كل ما يشوه المنظر العام ورفع مستوى النظافة في منطقتي الحساوي وجليب الشيوخ قطعه 4 أمام مسجد الديحاني، مساء أمس الجمعة أسفرت عن رفع وإزالة حمولة عدد 2 لوري من الخضروات والفواكه ومواد أثاث وملابس مستعملة.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة و اشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الحملتين جاءتا بناءا على تعليمات من نائب المدير عام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية و الجهراء أحمد الهزيم وبمتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية محافظه الفروانية م. محمد صرخوه، مشيرا الى تواصل الحملات للقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظة.

وأشار الخرينج الى أن الحملتين أسفرتا عن رفع حمولة لوري من الأجهزة الكهربائية المستعملة من منطقة الجليب وتم إرساله إلى موقع الحجز بسكراب أمغره ومصادرة وإتلاف حمولة لوري من الخضروات والفواكه والأسماك التالفة من الحساوي.

ومن جانبها ناشدت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط الساخن (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعرف تحت عنوان ( kuwmun@) والذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية.