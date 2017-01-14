وفيات اليوم السبت 14/ 1/ 2017

> عبدالعزيز يوسف أحمد الحسن، 30 عاما، (شيع)، رجال: بيان، مسجد الامام الحسن، تلفون: 97974228، نساء: صباح السالم، ق11، ش1، ج4، م2، تلفون: 99639983.

> نايف شعيب شكبان الفضلي، 81 عاما، (شيع)، القرين، ق3، ش18، م1، تلفون: 94404190، 51013003.

> محمد عبدالرحمن الزيد، 69 عاما، (شيع)، رجال: مشرف، ق3، ش5، م5، تلفون: 50040077، نساء: بيان، ق2، شارع الأول، م15، تلفون: 25388227.

> سعد ناصر مبارك الدوسري، 73 عاما، (شيع)، رجال: العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 67777576، نساء: هدية، ق5، ش17، م4.

> صادق حاجي يعقوب معرفي، 72 عاما، (شيع)، رجال: الشرق، حسينية معرفي الجديدة، تلفون: 96733333، نساء: الدسمة، ق1، شارع الردعان، م1، دار معرفي.

> عبداللطيف غانم العبداللطيف الغانم، 68 عاما، (يشيع التاسعة من صباح غد الأحد)، رجال: القادسية، ق2، ش23، م6، تلفون: 22517535، نساء: بيان، ق1، ش2، م5، تلفون: 99769558.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»