“التشريعية”: قانون لحماية المعلم والغاء فوائد قروض التأمينات

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم على عدد من الاقتراحات بقانون ، كما وافقت على رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي .

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن الهبات والمساعدات الخارجية وأحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية .

وأضاف : ووافقت على اقتراح بقانون بشأن الحفاظ على المواطنة واقتراح بقانون بشأن حماية المعلم ، كما تم اقرار اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية لمنح القروض الاسكانية للمواطنات المطلقات والارامل وغير المتزوجات.

واكد انه تمت الموافقة على اقتراحين بشأن الغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية ، لافتا الى ان اللجنة بحثت طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي وتمت الموافقة عليه بالإجماع بموافقة العضو نفسه .

واوضح الدلال بان أولويات اللجنة التشريعية الان أصبحت لدى لجنة الاولويات وتضمنت موضوع الجدل حول انتخاب نائب الرئيس ، والقوانين الخاصة بالجنسية ، وقانون الانتخابات ، والتعديلات على قوانين مكافحة الفساد ، وقانون الخاص بسن الحدث ، وقانون الحبس الاحتياطي ، وقانون تنظيم القضاء ، وقانون القياديين هذه الاولويات قدمت الى لجنة الاولويات كي تبحث مع الحكومة وتدرج على جدول اعمال المجلس لدور الانعقاد الحالي .