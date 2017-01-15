“الداخلية والدفاع” تنتهي من قانون الانتخاب خلال شهر

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعها اليوم الأحد اجتماعها لمناقشة مشروعات بقوانين في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقال مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري إن لجنة الداخلية والدفاع ستحتاج إلى شهر للانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات وأنها أقرت ١٠ اقتراحات برغبة وحددت خارطة أولوياتها.

وأضاف: أنه تم تحديد ٢٦ الجاري موعدا للاجتماع بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وممثلي مجلس القضاء الأعلى والفتوى والتشريع للنظر في تعديل قانون الانتخاب.

وتابع أنه من أولويات اللجنة مناقشة المقترحات المحالة إليها من اللجنة التشريعية لتحديد عدد من يتم منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2017.