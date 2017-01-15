نقابة “المواصلات” تطالب بصرف البدلات شهريا مثل “الإسكان”: بتنا وزارة واحدة فلماذا التفريق؟

استغرب المهندس مانع نايف العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات من النظام المعمول به في وزارة المواصلات وهو صرف البدلات ( كبدل الموقع ) بعد كتابة عدد 12 ورقة شهريا من قبل الموظف لصرف البدل وانتظار قرار اللجنة وعدم إضافتها في تقرير الراتب كما كانت تصرف في سابق عهدها مما يحرم الموظف من احتسابها عند التقاعد والمعاملات البنكية، علما بأنها تصرف البدلات لموظفي وزارة الاسكان شهريا ومضافة في تقرير الراتب أسوة بجميع الوزارات عدا وزارة المواصلات .

وطالب العجمي وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل بتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية على جميع الموظفين في الوزارتين، حيث ان موظفي الوزارة يعانون من تأخر صرف البدلات وعدم إضافتها في تقرير الراتب وان هذه الإجراءات الطويلة تحرمهم من صرف مستحقاتهم وتضر حياتهم المعيشية وما عليهم من التزامات مالية من الصعب حرمانهم منها

وأضاف العجمي: أن إجراءات صرف البدلات في الوزارة تحتاج إلى توضيح وشفافية من مسئولي الوزارة وخصوصاً بعد تكرار تأخر صرف البدلات وعدم أضافتها في تقرير الراتب الذي أصبح من الضروري تطبيقه تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين في الوزارتين .

وطالب بإنصاف موظفي الوزارة وتحقيق مطالبهم العدالة والتي يستحقونها ألا وهى اعتماد صرف البدلات شهريا وإضافة البدلات في تقرير الراتب أسوة بزملائهم موظفي وزارة الاسكان الذين يصرف لهم البدلات شهريا وثابتة في تقرير الراتب .

وأكد العجمي أن مجلس إدارة النقابة يتابع عن كثب جميع الأمور التي تهم موظفي الوزارة لتحقيق الاستقرار الوظيفي