تعديل حكومي في الأردن وتعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الأحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزراء وشهد خصوصا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان «الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي».

وبحسب البيان فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد.

يذكر ان جودة يتولى حقيبة الخارجية منذ عام 2009.

كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث) وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.

وبحسب البيان، فقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان باستثناء بشر الخصاونة الموجود حاليا في مهمة رسمية خارج البلاد.

كما قدم جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية استقالتهما من منصبهما.