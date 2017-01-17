قتلى وجرحى بهجوم على حاجز أمني في مصر

قتل ثمانية من قوات الشرطة المصرية وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الوادي الجديد بجنوب غرب البلاد مساء الاثنين، وفق ما قالت وزارة الداخلية المصرية.

وأضافت الداخلية في بيان أن الهجوم استهدف كمين النقب الأمني على بعد 80 كلم من مدينة الخارجة. وتابع البيان أن قوة الكمين تصدت للهجوم مما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفى عام بالخارجة، مضيفا أن المصابين حالتهم إما متوسطة أو مستقرة، مشيرا إلى أنه بعد الحادث تم الدفع بست سيارات إسعاف عقب الحادث لنقل القتلى والمصابين.

وأفاد الصحفي أحمد حسان في اتصال مع الجزيرة أن الاشتباكات مازالت مستمرة وأن الشرطة انتقلت إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث، وأشار إلى أن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل حول الهجوم.

وأضاف أن الهجوم يعتبر غريبا وخاصة أنه حدث في صعيد مصر، ووصفه بأنه انتقال جديد للهجمات من سيناء أو القاهرة، وقال إنه لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الحادث.