مسؤول ايراني: الطائرة التي دخلت منطقة محظورة في طهران تعود للقطاع الخاص

اكد مساعد محافظ مدينة طهران للشؤون الامنية محسن همداني أمس الاثنين ان الطائرة المسيرة التي دخلت منطقة الطيران المحظورة في وسط العاصمة طهران واطلق عليها النار تعود الى احدى شركات القطاع الخاص.

وقال همداني في تصريح صحفي ان الجسم الصغير الطائر الذي دخل منطقة الطيران المحظورة حط على سطح احد المباني في احد شوارع طهران.

واوضح ان القطاعات الحكومية جميعها على علم تام بالحدود التي تقع فيها منطقة الطيران المحظورة في مركز العاصمة مشددا ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة بهذا الشأن.

وكانت السلطات الايرانية قد اعلنت اليوم ان مضاداتها الجوية اطلقت النار على طائرة من دول طيار دخلت منطقة حظر الطيران في وسط العاصمة طهران.