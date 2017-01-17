محكمة سعودية ترفض حكماً بسجن داعية سبَّ ناصر القصبي

رفضت محكمة الاستئناف في عسير بجنوب غرب السعودية الحكم الصادر من محكمة “أحد رفيدة” ضد الداعية سعيد بن فروة، بسجنه لمدة 45 يوماً، لتكفيره وسبه الممثل ناصر القصبي في خطبة بأحد المساجد.

وبررت الاستئناف – وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ عما وصفته بمصادر- الرفض بأنه جاء بسبب بما تعلمه عن بن فروة من الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، معتبرةً حكم المحكمة الجزائية بسجنه في غير محله.

كما رأت محكمة الاستئناف أن القصبي ممن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه، كالقضاة، والعلماء، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والصالحين، والتشبه بالنساء، وأنه قد صدر عنه بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 21685 في 1421/‏9/‏7، جاء فيه بيان المخالفات الشرعية التي يقوم بها، وختم البيان بتحريم مشاهدة تلك المسلسلات ونشرها.

وأكدت المصادر أن محكمة الاستئناف أعادت الحكم للمحكمة الابتدائية مرفقاً بعدد من الملاحظات، منها أن الحكم الصادر ضد بن فروة بالسجن لمدة 45 يوما في غير محله؛ لكونه من أهل الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، كما أنه لم يذكر الممثل بالاسم.

وكان الحكم الذي رفضته الاستئناف قد صدر عن المحكمة الجزائية، منذ عدة أشهر بسجن بن فروة لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل بعد ثبوت إدانته بسب القصبي والتشهير به، بعد وصفه ب-“الكافر” و”الديوث”.

وجاء رفع الدعوى ضد بن فروة وهو خطيب الجمعة في أحد مساجد عسير، بعد انتشار مقطع صوتي له لعن فيه وكفّر الممثل الكوميدي ناصر القصبي، ووصفه بأوصاف منها الكفر والزندقة، كما كفر قنوات mbc، غير أنه تراجع عن التكفير عبر حسابه في “تويتر”، وشرعت حينها وزارة الشؤون الإسلامية بالتحقيق فيما حدث.