طلاب يؤدون اختباراتهم بلا مراقبين في جدة

دّى ٩٤ طالبًا بثانوية المقريزي بجدة، اختباراتهم بدون مراقبين، بعدما أطلقت إدارة المدرسة المرحلة الثانية من مشروع “الملاحظ الرقمي”، الذي تم تطبيقه العام الماضي على 10 من الطلاب الأوائل بالمدرسة.

والملاحظ الرقمي، عبارة عن قاعات مزوّدة بالكاميرات التي تستوعب جميع الطلاب الموجودين في القاعات وموصولة بشاشات مراقبة لدى قائد المدرسة، وفي غرفة مجاورة للقاعة للّجنة يتواجد فيها الملاحظون، بالإضافة لمتابعتها بواسطة جوّال قائد المدرسة.

وشمل المشروع إضافة مشروع التحقق الرقمي بصورة الطالب وبياناته على كل أوراق الأسئلة وفي جميع المواد، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي.