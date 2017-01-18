جامعة هارفارد تقدم دروساً في فن التصوير على الإنترنت

أن تصيرطالباً في جامعة هارفارد، ليست طريقة سيئة تبدأ بها عام 2017.. والآن تستطيع فعل ذلك.

فسيراً على خطى جامعة ستانفورد، أعلنت جامعة هارفارد أنها سوف تتيح دروس التصوير الفوتوغرافي مجاناً على الإنترنت.

وقامت الجامعة المرموقة بتحميل البرنامج على منصة التعليم المفتوح على الإنترنت، والتي تسمى أليسون (Alison).

ويتكون برنامج التصوير من 12 وحدة، إضافة للوحدة 13 التي تعد تقييماً نهائياً ينبغي على الدارس تجاوزه لإتمام الدورة.

ويتكون البرنامج في الأساس من أساسيات التصوير الرقمي، بما في ذلك دروس في برامج تعديل الصور، وكيفية استخدام الكاميرا الرقمية، وقراءة الهيستوغرام، وأهمية الضوء، والألوان، وتقنيات العرض، وموجز عن تاريخ التصوير الفوتوغرافي.

يذكر أن برنامج التصوير المذكور تخرج منه ما يقرب من 400 ألف طالب، ويحظى بإقبال متزايد، خاصة وأن من يكمله يحصل على شهادة توّثق اجنيازه لكافة متطلباته.