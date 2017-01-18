سعودي يترك عربة فاكهة دون بائع لكي يشتري الزبائن بأنفسهم.. وهذه هي النتيجة

صورة لعربة فاكهة متروكة بدون بائع على مدار الساعة في مدينة المجاردة بمنطقة عسير بجنوب غرب السعودية، قام صاحبها بوضع صندوق ليضع فيه المشترون الحساب، واكتفى بتعليق لافتة مكتوب عليها “أنا أثق بمجتمعي” انتشرت بشكل كبير دفعت كثيرين البحث من يكون صاحب هذا الصورة؟.

صاحب العربة ويدعى أبو وجد وهو موظف حكومي ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال يتحدث عن تجربته يتحدث عن تجربته قائلا: في البداية فكرت بتحسين دخلي، وكنت أبحث عن عمل إضافي، وبالصدفة كنت أتابع السيد خالد محمد صاحب مبادرة فرساي للاستشارات وكان يتحدث عن فكرة مشروع بيع الأمانة والثقة، وتدور فكرته حول عرض منتجات للزبائن دون وجود البائع”.

ويضيف “فكرت جيداً بالفكرة وبدأت بتنفيذها، في البداية واجهت صعوبات كون الفكرة جديدة ولم تلق تجاوباً ومع إصراري على استخراج الرخص للمشروع نجحت وتم تنفيذ الفكرة، فقمت بتجهيز عربة لبيع الفواكه ووضع ميزان وورقة توضح قيمة الفاكهة حسب الأوزان، كما يمكن للمشتري شراء قطعة واحدة إن رغب”.

وأكد أبو وجد أنه خلال أسبوعين من افتتاح مشروعه لم يتعرض للسرقة أو التخريب، على العكس تماماً زاد ربحه ويجد بالصندوق مبالغ تفوق أحياناً قيمة المبيعات.

وأوضح أن ذروة البيع تبدأ من الساعة العاشرة مساء إلى صلاة الفجر، وهذا يؤكد على أخلاق الشباب العالية وحسن أمانتهم، ويدل على طبيعة المجتمع الطيبة فقط تحتاج لمن يقوم بإظهارها وتشجيعهم لإظهار الخير.

وقال إن شعب محافظة المجاردة والمملكة بشكل عام يتميزون بالأمانة وحب الخير، ولا ننكر وجود أشخاص سيئين وهذا موجود في كل العالم لكن الخير يطغى.

فكرته كانت قد لاقت ترحيبا بين أبناء منطقته وثمنوا ثقته بهم، ويقول “أسعى لافتتاح مشروع آخر يحمل نفس الفكرة ويتمنى أن تعمم مثل تلك التجارات لغرس قيمة الأمانة في نفوس الشباب”.