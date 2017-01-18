بوتين يشكك بلقاء ترمب “عاهرات” في موسكو

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن يكون الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التقى عاهرات في غرفة بأحد فنادق موسكو قبل عدة أعوام، وذلك في إشارة إلى ملف لم يتم التحقق من صحته نشر الأسبوع الماضي ضد الرئيس المنتخب، ووصفه ترمب بأنه “زائف”.

وقال بوتين في رده على سؤال لصحفي من وكالة أنباء لايف الموالية للكرملين عما إذا كان اطلع على ملفات أو تسجيلات مصورة تشير إلى أن ترمب التقى عاهرات “؛ هذا رجل راشد وبغض النظر عن ذلك فهو رجل شارك لسنوات كثيرة في تنظيم مسابقات جمال، وله علاقات اجتماعية مع أجمل النساء في العالم”.

ورفض ترمب -الذي سيتولى رئاسة الولايات المتحدة الجمعة القادم- الأنباء التي أفادت بأن روسيا لديها معلومات تضر بسمعته ووصفها بأنها زائفة.

وقال بوتين إنه “هراء تام” أن تكون المخابرات الروسية تتبعت ترمب لجمع مواد من شأنها إلحاق الضرر به، وكرر أنه لم يجتمع قط مع ترمب.

وأضاف أن التقارير التي تفيد بأن روسيا جمعت معلومات من شأنها إلحاق الضرر بترمب “مضللة”، وقال “هل تظنون أن أجهزة استخباراتنا تطارد كل ملياردير أميركي”، في إشارة إلى حديث إعلام أميركي إلى امتلاك الكرملين معلومات يبتز بها ترمب.

وفي التاسع من الشهر الحالي أعلنت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن بوتين هو من أصدر أوامره ببدء حملة القرصنة بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية.

وقال تقرير للأجهزة الاستخباراتية الأميركية “تقييمنا هو أن الرئيس الروسي أمر بحملة نفوذ (لصالح ترمب) عام 2016، موجهة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية”.

وخلص التقرير إلى أن “بوتين والحكومة الروسية أظهرا تفضيلا واضحا للرئيس المنتخب ترمب.