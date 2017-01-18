“البنتاغون” يحضّر خططا لـ ترمب حول إيران ومحاربة “داعش”

ذكرت قناة CNN نقلا عن مصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ”البنتاغون،” مستعد لتقديم خطط عسكرية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامي، حول قضايا مثل تسريع الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش.”

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخيارات تتضمن خيار ارسال المزيد من الجنود الأمريكيين إلى سوريا لقتال داعش بصورة مباشرة.

وبينت المصادر أن خططا لتقديم خيارات أوسع فيما يتعلق بإيران يتم تحضيرها أيضا لتقديمها لترامب الذي سيؤدي القسم الرئاسي، الجمعة، الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.