العبادي: شارفنا على تحرير الجانب الأيسر من الموصل.. وقواتنا قتلت 3300 “داعشي”

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاربعاء ان قوات بلاده شارفت على الانتهاء من تحرير الجانب الايسر من مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش).

وذكر العبادي في بيان ان “وعد التحرير النهائي والانتصار التام في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود القوات العراقية باكمال الخطة الاساسية في تطهير الجانب الأيسر”.

وأوضح ان القوات العراقية تعمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور الرئاسية والمناطق القليلة الاخرى في المحور الشمالي من الجانب الايسر.

وأعلن قائد العمليات المشتركة رئيس جهاز مكافحة الارهاب في العراق الفريق اول الركن طالب الكناني عن قتل 3300 من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) خلال تحرير المحور الشرقي للساحل الايسر لمدينة الموصل.

وقال الكناني في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ان عناصر جهاز مكافحة الارهاب وباسناد القطاعات العسكرية العراقية الاخرى تمكنوا من السيطرة بشكل كامل على المحور الشرقي للساحل الايسر لمدينة الموصل على مدى الشهور الثلاث الماضية.

وأضاف ان القوات العراقية “ابتكرت” خلال معارك الموصل اساليب قتال جديدة ضد العصابات الارهابية “التي كان لها الاثر الاكبر في حسم المعارك والسيطرة على الساحل الايسر من الموصل”.

واضاف ان (داعش) ارسل اكثر من 300 سيارة مفخخة لاعاقة تقدم القوات “إلا ان ذلك لن يحول دون تقدمنا”، مؤكدا بانه تم قتل 3300 مسلح من داعش من قبل قوات جهاز مكافحة الارهاب.

على صعيد متصل قال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان صحافي ان قطعات الجيش باشرت بالتقدم نحو المحور الشمالي وتمكنت من تحرير (حي القاضية.2) باسناد من طيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي “حيث تمكنت من تفجير عجلتين مفخختين وقتل عدد من الارهابيين وتدمير ثلاثة مقار للارهابيين”.

اما فيما يتعلق بالمحور الشرقي للساحل الايسر فقال يارالله ان القطاعات العسكرية باسناد من قوات التحالف الدولي باشرت بالتقدم نحو الشمال وتمكنت من تحرير المنطقة الاثرية ومنطقة (تل تركال) وقتل عدد من الارهابيين وتدمير معداتهم.

اما في ما يتعلق بالاتجاه الجنوبي فقال ان قوات العمليات الخاصة الثانية تمكنت من اكمال واجبها وتجري حاليا عمليات تفتيش وتطهير للمباني والطرق في المناطق المحررة.

واستعادت القوات العراقية معظم احياء شرق الموصل خلال هجوم بدأته قبل ثلاثة اشهر بدعم من الولايات المتحدة.

واعلنت الشرطة الاتحادية قبل ايام سيطرتها على المثلث الجنوبي من الساحل الايسر لمدينة الموصل.