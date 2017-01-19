ريال مدريد ينهار ويخسر للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني، خسارة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه سيلتا فيجو، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة النارية التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

أحرز ياجو أسباس هدف التقديم للفريق الضيف في الدقيقة 64 من زمن المباراة، ثم أدرك الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 69، وبعدها بدقيقة أضاف جوني كاسترو الهدف الثاني لسيلتا فيجو.

ولم يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأداء المنتظر منه خاصة مع مشاركته في تشكيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كمهاجم صريح وهي من المرات القليلة للغاية التي يلعب بها في هذا المركز.

وفي لافتة طيبة قامت جماهير ريال مدريد بتوجيه رسالة دعم إلى قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس، حيث رفعت لافتات مكتوب عليها ” فلتحيا الأم التي أنجبتك سرجيو”، وذلك على خلفية الهجوم التي تعرض له اللاعب من جماهير فريقه السابق أشبيلية في الفترة الأخيرة.

تعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي التي يتلقاها ريال مدريد في مختلف البطولات، بعدما سقط الفريق الملكي أمام أشبيلية بنتيجة 2/1، مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة 18 للدوري الإسباني، وهي الخسارة التي أوقفت الرقم القياسى للميرنجي بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 40 مباراة بجميع المنافسات.

سقوط ريال مدريد الأول على ملعبه بالكأس منذ 2012

تعتبر هذه الهزيمة هي الأولى التي يتعرض لها ريال مدريد على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، في كأس الملك منذ 5 سنوات، وتحديداد منذ الخسارة الأخيرة في البطولة أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2/1، في الكلاسيكو الذي أقيم بالدور ربع النهائي يوم 18 يناير عام 2012.

ريال مدريد يقترب من وداع الكأس

اقترب فريق ريال مدريد من وادع كأس الملك بعد هذه الهزيمة، حيث أصبح الميرنجي يحتاج للفوز بهدفين على الأقل مع الحفاظ على شباك نظيفة في مواجهة الإياب التي يستضيفها سيلتا فيجو على ملعبه “بالايدوس”، مساء الأربعاء المقبل.