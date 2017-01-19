تركيا تبدأ تطبيق قانون منح الجنسية للمستثمرين

أعلنت تركيا منح الجنسية التركية للمستثمرين الذين يستثمرون اموالهم فيها برأسمال لا يقل عن مليوني دولار، أو يمتلك عقارات غير منقولة تقدر بمليون دولار لا يتصرف فيها قبل ثلاث سنوات أو يمتلك شركة توظف على الاقل فيها 100 مواطن او يمتلك مركبات أو لديه رصيد في احد البنوك يقدر بـ3 مليون دولار كوديعة لا يتصرف فيها قبل ثلاث سنوات، وجاء في قانون تطبيق الجنسية التركية ما يلي:

المادة 1: الفقرات التالية للمادة 20 من التوجيه لتطبيق قانون الجنسية التركي سار المفعول بقرار من مجلس الوزراء رقم 319/2010 بتاريخ 11/2/2010 والفقرتين التاليتين (ب) و(ج) تم تعديلهما تبعا لذلك والبند «ثانيا» تم تغييره إلى«ثالثا» وتمت اضافة الفقرات التالية إلى نفس المادة.

الأجنبي الذي يقدم أحد الشروط التالية يمكنه الحصول على الجنسية التركية بناء على قرار وزاري وقرار مجلس الوزراء ضمن نطاق المادة (ب) من الفقرة 12 من قانون:

أ ـ من يقوم باستثمار رأسمال أقله 2.000.000 دولار اميركي، وهذا يحدد من قبل وزارة الاقتصاد.

ب ـ من يملك ممتلكات غير منقولة تعادل ما قيمته 1.000.000 دولار أميركي على الأقل لا يمكن بيعها قبل ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها، وهذا يتم تحديده من قبل وزارة البيئة والتمدن.

ت ـ من يمتلك شركة تقوم بتوظيف على الأقل 100 شخص، ويحدد ذلك وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

ث ـ من يودع في أحد البنوك التركية مبلغا وقدره 3.000.000 دولار اميركي على الأقل كوديعة مدتها لا تقل عن ثلاث سنوات ويحدد ذلك قانون المصارف ووكالة الإشراف على المصارف.

ج ـ من يمتلك مركبات بقيمة 3.000.000 دولار اميركي على الاقل تم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحدد ذلك وزارة خزينة الدولة.

يؤخذ سعر البيع الفعلي للدولار الاميركي وفقا للبنك المركزي لجمهورية تركيا في تاريخ التسوية كأساس للقيمة النقدية المحددة في الفقرة الثانية.