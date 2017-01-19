(الأرصاد الجوية): تقدم مرتفع جوي الى البلاد فجر غد الجمعة

وقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بادارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي اليوم الخميس تقدم مرتفع جوي الى البلاد بداية من فجر غد الجمعة وأن تتحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي.

وقال البلوشي ان البلاد تأثرت اليوم بامتداد ضعيف لمنخفض السودان الموسمي مما أدى الى تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

واضاف ان الطقس سيكون باردا ورطبا مساء اليوم والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول الى شمالية غربية لاحقا وخفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 6 و 24 كيلو مترا في الساعة.

وأشار الى وجود فرصة لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الافقية في بعض المناطق لافتا الى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تكون بين 7 و 9 درجات مئوية وحالة البحر خفيفة الى معتدلة الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدم وثلاث اقدام.

وتوقع ان تتحسن الرؤية الافقية تدريجيا نهار غد الجمعة وأن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و 28 كيلو مترا في الساعة في حين تتراوح الحرارة العظمى بين 19 و 21 درجة مئوية مع ظهور لبعض السحب المتفرقة.

وذكر أن من المتوقع أيضا أن يكون الطقس باردا خلال الليل والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 6 و 26 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى بين 7 و 9 درجات مئوية في حين يكون البحر معتدل الموج من قدم الى ثلاث اقدام.

وأفاد البلوشي بأن نهار بعد غد السبت سيكون مشمسا معظم الوقت والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و 26 كيلو مترا في الساعة.

وقال ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم السبت ستكون بين 17 و 19 درجة مئوية في حين يكون البحر خلال النهار خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى ثلاث اقدام.

وعن حالة الطقس مساء السبت افاد بانه سيكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة بين 6 و 20 كيلو مترا في الساعة فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 6 و 8 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج خلال الليل.