5 نواب يقدمون مقترحاً عاجلاً لإلغاء قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء

تقدّم 5 نواب وهم كل من رياض العدساني وعبد الله الرومي ود.عادل الدمخي ود.عبد الكريم الكندري ود.جمعان الحربش باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بإلغاء القانون الخاص بتحديد تعرفة الكهرباء والماء.

وأوضح النواب مقدمو الاقتراح في نصه ما يأتي:

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بصفة الاستعجال.

مادة أولى: يلغى القانون رقم 20 لعام 2016 المشار إليه.

مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.