توفي اليوم المستشار في محكمة التمييز سالم الخضير إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة خلال تواجده في مقر عمله.

وكان المستشار الخضير قد نقل فوراً الى مستشفى الأميري لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونعى وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الامة الدكتور فالح عبدالله العزب، باسمه وبكافة العاملين بوزارة العدل القاضي المستشار سالم عوض الخضير، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتقدم العزب بالتعازي لمجلس القضاء الأعلى، وأعضاء السلطة القضائية، وإلى عائلته الكريمة آل الخضير، وأبناء عمومته وأهله وأقرباءه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وان يجبر عزاءهم في مصابهم الجلل.

وسيوارى جثمان الفقيد غداً بعد صلاة الجمعة بمقبرة صبحان، «وانا لله وانا اليه لراجعون»

وتتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وتتمنى أن يتقبله الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم ذوبه الصبر والسلوان.