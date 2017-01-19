وفيات اليوم الخميس 19/ 1/ 2017

• فوز صالح ناصر راشد الفضلي، 19 عاما، (شيعت)، رجال: الواحة، ق2، ش10، م2، مقابل سنترال الجهراء (ديوان العاردي)، تلفون: 66266099، نساء: سعد العبدالله، ق11، ش160، م19

• اصايل صالح ناصر راشد الفضلي، 21 عاما، (شيعت)، رجال: الواحة، ق2، ش10، م2، مقابل سنترال الجهراء (ديوان العاردي)، تلفون: 66266099، نساء: سعد العبدالله، ق11، ش160، م19

• مبارك حسين علي دشتي، 91 عاما، (شيع)، رجال: الدسمة، مسجد النقي، تلفون: 96662345، نساء: الدسمة، ق6، شارع مكي حسين جمعة، م22 (أ) مقابل المخفر

• جاسم غلوم ملا حسين عاشور، 74 عاما، (شيع)، الجابرية، حسينية البلوش، تلفون: 95575578

• مليحة مبارك بن دابس العازمي، أرملة: مبارك مرضي الفتح العازمي، 45 عاما، (شيعت)، فهد الاحمد، ق4، ش414، م8، تلفون: 99076080، 97677782، 96622260

• جلوي جعيثن عبيد المطيري، 55 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: اشبيلية، ق4، ش409، م2، تلفون: 99449846، نساء: السلام، ق3، ش302، م3، تلفون: 99635514

• يوسف عبدالرحمن راشد الهارون، 24 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش30، م2 (ديوان الهارون)، تلفون: 69623233، نساء: السرة، ق1، ش6، م3

«إنا لله وإنا إليه راجعون»