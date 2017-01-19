مقتل 80 «داعشياً» بغارات أميركية في ليبيا

قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، اليوم الخميس، إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في ليبيا الليلة الماضية قتلت أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» من المعتقد أن بعضهم كانوا يخططون بنشاط لشن هجمات في أوروبا.

وقال كارتر «ينبغي أن نضرب تنظيم الدولة الإسلامية في كل مكان يظهر فيه. وهذا صحيح في ضوء حقيقة علمنا بأن بعض أعضاء التنظيم في ليبيا يشاركون في تدبير هجمات».

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إن التقييم المبدئي يشير إلى أن الضربات الأميركية دمرت معسكرين إلى الجنوب الغربي من مدينة سرت في ليبيا.