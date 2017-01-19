كافاني يتفق نهائياً مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده

أعلن اللاعب الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توصله لاتفاق مع نادي العاصمة لتجديد عقده، وذلك كما قال: “بعد مفاوضات طويلة”، معرباً في نفس السياق عن طموحه الكبير للمساهمة في مواصلة “البي أس جي” لحصد الألقاب.

وقال كافاني، في تصريحات لإذاعة أوروغواي الرسمية، ونقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “هذه هي الحقيقة، بعد مفاوضات طويلة تم التوصل لاتفاق، لقد تحدثنا في أشياء كثيرة، كيف ينبغي أن يكون الأمر، وأوضحنا الكثير من النقاط”.

وأكد كافاني أنه يأمل في الاستمرار مع النادي الباريسي وأن لديه :”رغبة كبيرة ونفس الطموح والسعي لتحقيق أشياء كبيرة”.

وبعد رحيل النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عاد كافاني، في الموسم الجاري، لشغل المنصب الذي يفضله وهو المهاجم الصريح، والذي يتمكن من خلاله من تسجيل الأهداف .

وهو “الأمر الجيد بالنسبة لي على المستوى الشخصي” ،كما أوضح كافاني ، معرباً عن أمله أيضاً في مواصلة الفوز بالألقاب مع نادي العاصمة الفرنسية.

ويحتل باريس سان جيرمان حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي ” ليغ 1″، على بعد ثلاث نقاط عن الرائد نادي موناكو، فيما يتصدر كافاني قائمة الهدافين برصيد 18 هدفاً.